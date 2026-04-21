MLB: Ronald Acuña Jr. regresa al lineup de Atlanta para buscar revancha en Washington

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"Ronnie está bien. Las radiografías dieron negativo. Va a estar bien". Con esas declaraciones, el manager Walt Weiss tranquilizó a más de un fanático de los Bravos de Atlanta respecto al estado físico de Ronald Acuña Jr., quien debió abandonar el compromiso del pasado lunes luego de recibir dos pelotazos.

Y es que el abridor de los Nacionales de Washington, Jake Irvin, golpeó al venezolano en el codo izquierdo, en el cuarto inning; así como en la mano izquierda, en el sexto, con una recta de 92 mph. Debido a ese último pelotazo tuvo que salir reemplazo del juego en el Nationals Park.

Horas más tarde, la organización anunció que las radiografías resultaron negativas y que llevarían al de La Sabana día a día, ya que no observaron indicios de alguna fractura.

"Se estaba hinchando bastante, así que simplemente lo sacamos de allí", complementó el estratega.

Acuña, de regreso a la acción

Pero como hablamos de un atleta tan competidor como Ronald Acuña Jr., y para sorpresas de algunos, su nombre aparece de primero en el orden del lineup de los Bravos de Atlanta para la jornada de este martes, nuevamente contra Washington.

El equipo cuenta con una racha de seis victorias al hilo y el de La Sabana quiere mantenerse tan activo como sus compañeros. Vale mencionar que, hasta los momentos, tienen marca de 16 victorias y 7 derrotas para situarse en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB

23 juegos

86 turnos al bate

21 hits

5 dobles

1 triple

1 jonrón

13 carreras impulsadas

10 carreras anotadas

4 bases robadas

.244 AVG

.359 OBP

.360 SLG

.719 OPS