MLB: Phillies de Filadelfia confían en el resurgir de Jesús Luzardo

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Ni Jesús Luzardo ni los Phillies de Filadelfia han podido salir adelante en lo que va de la temporada 2026 de la MLB. Y es que el lanzador venezolano no solo cuenta con una efectividad altísima, sino que además acumula dos derrotas seguidas tras ser duramente castigado por sus rivales de turno.

Pero para la jornada de este martes, el conjunto de Filadelfia confía en que el lanzador venezolano logrará enderezar su rumbo. El detalle es que en la acera de enfrente estarán unos inspirados Cachorros de Chicago que ya acumulan seis victorias al hilo.

Luzardo va por la revancha

Por cuestiones de calendario, justamente Jesús Luzardo le tocará medirse otra vez contra Chicago, solo que ahora en el Wrigley Field. Y es que en su salida anterior, en el Citizens Bank Park el pasado 15 de abril, permitió hasta ocho anotaciones que lo llevaron a cargar con su tercera caída de la temporada.

A pesar de que la efectividad del zurdo venezolano es de 7.94 luego de cuatro presentaciones, lo positivo de sus aperturas es que por momentos ha forzado a fallar a los bateadores contrarios, limitando además las bases por bolas y minimizando el contacto fuerte.

Si vamos a un análisis un poco más profundo, varias de sus estadísticas apuntan que está rindiendo a un alto nivel. El problema pasa en que, al parecer, todo se trata de una mala secuencia de pitcheos como los principales culpables y no tanto en una falla significativa.

Por lo pronto, Jesús Luzardo irá contra unos Cachorros de Chicago que siempre pudo dominar a lo largo de su carrera en Grandes Ligas. De hecho, su única derrota en el historial de por vida llegó, casualmente, la semana pasada.

Números de por vida de Jesús Luzardo vs Cachorros de Chicago