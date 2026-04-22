Además de José Altuve, ¿cuántos peloteros venezolanos han disputado 2000 juegos en la MLB?

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La jornada de este 21 de abril fue histórica para José Altuve, ya que su presencia en el Progressive Field de Cleveland significó su juego número 2.000 en las Grandes Ligas, una cifra que muy pocos peloteros han sido capaces de alcanzar.

Con esta hazaña, Astro Boy se consolida en el tercer puesto en la historia de la franquicia de los Astros de Houston, solo superado en dicho renglón por Jeff Bagwell (2.150) y Craig Biggio (2.850).

Altuve va por el séptimo puesto entre venezolanos

Se dice fácil, pero en realidad no lo es. Y es que para disputar 2.000 partidos en la MLB hay que tener constancia, trabajar arduamente y gozar de buena salud. De hecho, cabe mencionar que otro "requisito" para alcanzar dicha cifra es que hay que afrontar, al menos, unas 15 temporadas en el Big Show.

Dicho esto, José Altuve se convirtió en apenas el octavo pelotero venezolano que logra esta cantidad de juegos en las Grandes Ligas. Incluso, será cuestión de semanas para que deje en el camino a Elvis Andrus (2.059) en la lista de criollos de todos los tiempos.

Quien lidera este apartado es Omar Vizquel (2.968), seguido de Miguel Cabrera (2.797), Luis Aparicio (2.599), David Concepción (2.488), Bob Abreu (2.425), y Andrés Galarraga (2.257).