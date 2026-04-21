MLB: Todo listo para el regreso de Juan Soto

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El jardinero estrella Juan Soto está de vuelta. Tras superar una distensión en la pantorrilla derecha que lo mantuvo alejado de los terrenos por poco más de dos semanas, el dominicano se reincorporará al roster activo de los Mets de Nueva York este miércoles para el enfrentamiento contra los Mellizos de Minnesota.

La noticia fue confirmada por el manager Carlos Mendoza en las instalaciones del Citi Field, poniendo fin a la incertidumbre sobre el estado físico de su principal referente ofensivo. Soto estuvo presente en el estadio este martes, realizando movimientos ligeros y supervisando los últimos detalles de su rehabilitación antes de recibir el visto bueno médico definitivo.

La ausencia de Soto se sintió con rigor en la estructura del equipo neoyorquino. Durante los 15 días que permaneció en la lista de lesionados, la producción de carreras disminuyó considerablemente y la disciplina en el plato, característica principal del bateador zurdo, dejó un vacío difícil de llenar para el cuerpo técnico de Mendoza.

Con su regreso, los Mets recuperan no solo un bate de poder, sino a uno de los jugadores con mejor porcentaje de embasado en las Grandes Ligas.

Un refuerzo necesario ante una racha negativa histórica

El momento de la activación no podría ser más crítico. Los Mets atraviesan su peor racha de la temporada, acumulando 11 derrotas consecutivas que los han desplazado en la tabla de posiciones de la División Este de la Liga Nacional. La caída libre del equipo ha generado presión tanto en el dugout como en las oficinas de la organización.