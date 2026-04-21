MLB: Aaron Judge tiene estos históricos números ante Boston

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En las Grandes Ligas, pocas rivalidades generan tanta expectativa como la de los New York Yankees y los Boston Red Sox. En ese escenario cargado de historia, el nombre de Aaron Judge se ha convertido en sinónimo de poder y consistencia ofensiva.

El jardinero y capitán de los Yankees ha sabido dejar su huella cada vez que se enfrenta a su eterno rival. Su presencia en el terreno de juego no solo es garantía de espectáculo, sino que es una gran ventaja para su franquicia.

A lo largo de 117 juegos contra Boston, “el juez” mantiene un promedio de bateo de .252, acompañado de 111 imparables. Más allá del número, su producción refleja una presencia constante en la ofensiva neoyorquina, capaz de inclinar el rumbo de los compromisos con su capacidad para responder en momentos claves.

Aaron Judge - MLB

El impacto del capitán de los Yankees se hace aún más evidente al revisar su poder al bate. Con 34 cuadrangulares frente a los Red Sox, el tres veces MVP de la Liga Americana ha demostrado ser una amenaza permanente para cualquier lanzador.

Su capacidad para enviar la pelota fuera del parque en juegos de alta tensión lo ha consolidado como uno de los protagonistas principales de esta rivalidad histórica. Además, su aporte no se limita al poder. Las 73 carreras impulsadas y 89 anotadas reflejan un jugador completo, que no solo produce, sino que también sabe aprovechar las oportunidades generadas por sus compañeros.

El contexto de estos números también suma valor. Enfrentar a Boston implica lidiar con presión mediática, una afición exigente. En este escenario, el número 99 ha podido responder en diversas ocasiones en beneficio de su equipo.

Finalmente, a medida que continúa su carrera, todo indica que sus cifras frente a los Red Sox seguirán creciendo y Aaron Judge será uno de sus rivales más complicados de sacar out. Por ahora, sus estadísticas no solo reflejan rendimiento, sino también su influencia en una de las rivalidades más emblemáticas del mejor béisbol del mundo.