MLB: Yoshinobu Yamamoto paga caro un inning muy productivo de los Gigantes

Suscríbete a nuestros canales

Yoshinobu Yamamoto saltó al terreno del Oracle Park con la misión de conquistar su tercera victoria de la temporada. Sin embargo, los Gigantes de San Francisco le amargaron la noche en tan solo una entrada, sin mencionar que los Dodgers de Los Ángeles no pudieron apoyarlo ofensivamente.

De menos a más para Yamamoto

El conjunto de la bahía arremetió con todo ante el lanzador japonés en el primer inning. Allí, Willy Adames y Luis Arráez abrieron las acciones con hits consecutivos, mientras que Matt Chapman se embasó tras sacar una base por bolas.

Acto seguido, Rafael Devers no desaprovechó su turno con la casa llena y pegó un sencillo productor. Luego, Casey Schmitt remolcó la segunda con un elevado de sacrificio, en tanto que Jung Hoo Lee remató la faena con otro imparable para el 3 a 0 de ese entonces.

Pero a pesar de la productiva entrada de San Francisco, Yoshinobu Yamamoto se creció a partir del segundo y mantuvo a raya a los bateadores. Y es que activó el modo dominante y retiró a nueve en fila hasta que otorgó otro boleto para abrir el quinto episodio, el cual también resolvió con tres outs seguidos.

En el sexto los Gigantes volvieron a la carga y estuvieron cerca de concretar otra rayita. No obstante, un lanzamiento certero del jardinero Alex Call se combinó con el intermedista Alex Freeland para concretar un gran out en el home y así bajar el telón.

La línea de trabajo de Yamamoto fue de siete innings en los que toleró seis imparables y tres carreras, con dos bases por bolas y siete ponches. Al momento de su salida, los Dodgers apenas habían conectado tres hits y el marcador señalaba 3 a 1 para San Francisco.