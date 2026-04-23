MLB: Munetaka Murakami desafía un récord histórico de Shohei Ohtani

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Munetaka Murakami era uno de los peloteros más seguidos en la agencia libre 2026. Medias Blancas de Chicago picó adelante y firmó a un pelotero con un ritmo de competición impresionante. Con su nivel, está compitiendo contra Shohei Ohtani en una marca para japoneses en MLB.

Murakami en lo que va de temporada registra 10 cuadrangulares con White Sox. Ese ritmo de competición lo está llevando poco a poco a entrar en el top 10 de máximos jonroneros japoneses en la historia de Grandes Ligas. Pero además, a pelear contra Shohei Ohtani en una marca élite.

Munetaka estaría encaminado a romper la marca de más jonrones para un japonés en una temporada. El récord lo tiene Ohtani con 55 vuelacercas en 2025. El jugador de Chicago está proyectando 68 cuadrangulares, lo que sería una marca nunca antes vista para la liga.

Top 10 japoneses con más HR por temporada:

Shohei Ohtani - 2025: 55 HR Ohtani - 2024: 54 HR Ohtani - 2021: 46 HR Ohtani - 2023: 44 HR Ohtani - 2022: 34 HR Seiya Suzuki - 2025: 32 HR Hideki Matsui - 2004: 31 HR Matsui - 2009: 28 HR Matsui - 2007: 25 HR Suzuki - 2010: 21 HR

Munetaka Murakami un novato élite en Grandes Ligas

El nivel que ha mostrado Munetaka Murakami es de los más impresionantes que se han visto en un inicio de Grandes Ligas. El pelotero de Medias Blancas de Chicago está en un nivel superlativo de hecho; es el tercer rookie en la liga con 10+ HR en su primer mes de temporada.

Murakami se une a José Abreu (2014) y Trevor Story (2016) con dicho registro en Las Mayores. De hecho, el japonés de 26 años también estaría ante el récord de cuadrangulares para peloteros novatos en la liga. Munetaka se quiere quedar con todos los récords de jonrones.

Top 10 novatos con más jonrones en MLB:

Pete Alonso - 2019 - Mets: 53 HR Aaron Judge - 2017 - Yankees: 52 HR Mark McGwire - 1987 - Atléticos: 49 HR Cody Bellinger - 2017 - Dodgers: 39 HR Frank Robinson - 1956 - Rojos: 38 HR Wally Berger - 1930 - Bravos: 38 HR Albert Pujols - 2001 - Cardenales: 37 HR Al Rosen - 1950 - Guardianes: 37 HR Nick Kurtz - 2025 - Atléticos: 36 HR José Abreu - 2014 - White Sox: 36 HR

Números de Munetaka Murakami con Medias Blancas de Chicago en 2026

Munetaka Murakami está en un nivel superlativo de competición en 2026. Con White Sox, pese a no competir a un nivel para llegar a postemporada, están registrando un ritmo para en una o dos campañas pelear por cosas importantes. El japonés ya es figura en el equipo.

Números de Murakami en 2026:

- 24 juegos, 82 turnos, 19 anotadas, 21 hits, 10 jonrones, 19 impulsadas, 21 boletos, 32 ponches, .256 PRO, .404 OPB, .622 SLG, 1.026 OPS