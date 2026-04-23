MLB: Shohei Ohtani anda en modo Cy Young con una efectividad irreal

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No hay lanzador en esta temporada 2026 de la MLB con una efectividad tan impecable como la de Shohei Ohtani, al menos en la Liga Nacional. Y es que para la jornada de este miércoles protagonizó otra salida majestuosa, en la que ningún rival logró pisarle el home.

El Oracle Park recibió el segundo careo entre Dodgers de Los Ángeles y Gigantes de San Francisco, serie que le sonríe a los de la bahía. Sin embargo, cabe señalar que el japonés blanqueó a sus rivales de turno a lo largo de seis entradas completas, sin boletos, con siete ponches y solo con cinco hits en contra.

Ohtani también es un espectáculo como lanzador

Shohei Ohtani tuvo un pequeño inconveniente en la primera entrada. Allí, Luis Arráez y Rafael Devers le conectaron sencillos para amenazar con inaugurar el marcador. Sin embargo, sacó a relucir su mejor versión para resolver las cosas con un ponche.

Entre el segundo y el quinto inning retiró en fila a 10 bateadores, hasta que Heliot Ramos cortó esa seguidilla con un hit que no llevó a nada para el elenco de San Francisco.

Ya en el sexto, y luego de dos outs, el japonés estuvo cerca de recibir sus primeros golpes en la pizarra, ya que Matt Chapman y Devers le conectaron sencillo y doble, respectivamente. Pero, tal como sucedió al inicio del juego, un épico ponche mantuvo las cosas 0 a 0.

Al final, los Gigantes tuvieron que esperar que Shohei Ohtani saliera del compromiso para hacerle daño a los Dodgers en el séptimo. El marcador señaló un 3 a 0 que les sirvió para asegurar la serie.

Números de Shohei Ohtani en la temporada 2026 de la MLB