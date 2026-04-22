MLB: Devin Williams vive una verdadera pesadilla desde su llegada a Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de temporada de Devin Williams en 2026 ha encendido las alarmas y no es para menos. Luego de su paso por los New York Yankees en 2025 tras ser cambiado desde los Cerveceros de Milwaukee, el relevista llegó a los New York Mets con expectativas altas, pero sus primeras actuaciones han dejado más dudas que certezas y las criticas ya toman protagonismo.

En sus primeros ocho juegos del año pasado con los Yankees, Williams registró efectividad de 5.14, con seis boletos, ocho ponches y un WHIP de 1.86. Si bien no fueron números dominantes, sí mostraban cierto control dentro de un contexto competitivo de tener que jugar por primera vez con la franquicia más ganadora de este deporte.

Devin Williams – Nueva York

El contraste con su arranque en 2026 es evidente. En la misma cantidad de apariciones con los Mets, su efectividad se ha disparado a 9.95, manteniendo seis bases por bolas, pero con 11 ponches y un WHIP elevado de 2.68.

Más allá de la capacidad para retirar bateadores por la vía del strikeout, el problema principal ha sido la inconsistencia en el control y la ubicación de sus lanzamientos y la agresividad a la hora de lanzar cuando tiene hombre en bases.

Uno de los aspectos que más preocupa a sus fanáticos es la falta de dominio en situaciones clave. Williams ha mostrado dificultades para cerrar entradas sin complicaciones, lo que ha impactado directamente en los resultados de su equipo.

A pesar de este inicio irregular, la temporada aún ofrece tiempo para corregir a Devin Willians. Su calidad está fuera de discusión, pero deberá encontrar estabilidad cuanto antes si quiere recuperar la confianza y dejar de vivir una pesadilla en Nueva York.