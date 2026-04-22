MLB: Javier Sanoja vuelve a brillar y quiere pelear el título de bateo

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Luego de ser uno de los héroes inesperados del Clásico Mundial de 2026 con Venezuela, Javier Sanoja ha logrado mantener su increíble nivel en este inicio de temporada en las Grandes Ligas con los Marlins de Miami. El toletero criollo no solo sigue siendo un increíble comodín defensivo, sino que también se ha convertido en una amenaza letal con el madero.

El joven jugador criollo vive probablemente su mejor momento histórico en lo que a la ofensiva se refiere, y este miércoles 22 de abril volvió a dejarlo en claro, al vivir una jornada sensacional contra Cardenales de San Luis, en lo que fue un nuevo triunfo para su equipo, esta vez por pizarra de 4-1.

Otra jornada brillante para Javier Sanoja

Y es que, en efecto, Javier Sanoja fue uno de los jugadores más destacados en el triunfo de Miami sobre San Luis de este miércoles 22 de abril. El criollo falló con elevedo al receptor en su primer turno, pero no volvió a ser retirado en todo el compromiso.

En su segunda aparición al plato, conectó sencillo hacia el jardín izquierdo. Poco después, en la baja del sexto, repitió la dosis, con su segundo imparable hacia el jardín izquierdo. Finalmente, en el noveno episodio, el maracayero despidió el juego con infield hit hacia el campocorto, para sellar una gran jornada.

Con esta excelente actuación, Javier Sanoja subió su promedio de bateo a .352, además de mostrar un sólido OPS de .804. El venezolano ya acumula 19 inatrapables y nueve impulsadas en lo que va de año, para afianzarse como uno de los jugadores más importantes de su equipo.