MLB: Eduardo Rodríguez va con todo a superar esta cifra de Wilson Álvarez

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Eduardo Rodríguez vuelve al ruedo en la noche de este miércoles con un par de objetivos a la vista. El primero es mantener su ritmo arrollador desde el montículo para sumar su segunda victoria de la campaña, mientras que el segundo es acumular más ponches a sus registros para escalar en la lista de venezolanos de todos los tiempos en la MLB.

La cita del lanzador venezolano será ante su gente en el Chase Field, donde los D-backs de Arizona tratarán de balancear la serie contra las Medias Blancas de Chicago.

Vale señalar que E-Rod tiene récord de 1-0 luego de cuatro presentaciones este año. En 23 innings de labor ha permitido 19 imparables y seis anotaciones, además que suma nueve bases por bolas y 14 ponches. Su efectividad de 1.96 y su WHIP de 1.22 lucen entre los mejores de la Liga Nacional.

A la caza de Wilson Álvarez

El gran inicio de temporada de Eduardo Rodríguez está ilusionando enormemente a todos en Arizona, ya que su faceta dominante se ha hecho presente en prácticamente todas sus aperturas.

Y es que de mantener ese ritmo, será cuestión de pocos días para que iguale y hasta supere la cifra de ponches que dejó en su momento un histórico lanzador venezolano como Wilson Álvarez.

Previo a la presentación de este miércoles, E-Rod cuenta con 1.311 abanicados, en tanto que el zuliano ponchó a 1.330 luego de 14 temporadas en las Grandes Ligas.