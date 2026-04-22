MLB: Miguel Rojas recuerda su cuadrangular en la Serie Mundial con picante respuesta al manager de Toronto

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La Serie Mundial de 2025 fue, sin duda alguna, una de las más emocionantes de todos los tiempos, especialmente por el increíble séptimo juego que pudimos disfrutar. Este compromiso tuvo un héroe completamente inesperado: el venezolano Miguel Rojas, quien conectó un improbable cuadrangular en el noveno episodio, para igualar y alargar el compromiso.

Este histórico batazo fue todavía más especial por la excesiva confianza con la que afrontó Toronto este turno. De hecho, en un programa especial conducido por Jeff Passan, hablando sobre este Clásico de Otoño, John Schneider, manager de Toronto, afirmó que el duelo entre Jeff Hoffman y Miguel Rojas era uno de los que más tranquilidad generaba dentro del equipo, lo que generó una curiosa respuesta del venezolano.

Miguel Rojas responde a John Schneider

Durante este interesante programa de hora y media junto a Jeff Passan y Dave Roberts, John Schneider reveló que, por la data que manejaban, el duelo entre Jeff Hoffman y Miguel Rojas era el que consideraban más favorable para ellos en ese escenario.

Ante esta declaración, el infielder venezolano dejó un comentario en el post de Jeff Passan, en respuesta a Schneider. "Es la historia de mi vida. He estado en rojo en cada tarjeta de los managers, incluso me gusta ver las tarjetas de mis propios coaches y siempre veo mi nombre en rojo, eso me motiva. Las analíticas nunca cuentan el corazón o las bolas", comentó el criollo.

Este batazo metió a Miguel Rojas, sin duda alguna, en la historia de los Dodgers de manera eterna, y ayudó a demostrar que ningún rival puede ser subestimado, especialmente en un séptimo juego de una Serie Mundial.