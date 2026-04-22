MLB: Ronny Mauricio pide a gritos su regreso a Mets

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Ronny Mauricio es uno de las proyecciones más importantes de Grandes Ligas. Su rendimiento puede alcanzar números históricos si mantiene la regularidad. El problema es que Mets de Nueva York está pensando en cualquier cosa y no le dan oportunidad al dominicano.

Carlos Mendoza lo envió a Triple A durante la última semana; pero el dominicano antes de amilanarse, respondió con un juego perfecto en Ligas Menores: 3 jonrones en una jornada fantástica para el pelotero de 25 años. Esto, mientras Mets no logran salir de la mala racha.

El equipo de Queens, registra 12 derrotas consecutivas con: 3 victorias en marzo y 4 en abril. De hecho, el equipo registra 75 carreras anotadas y 102 recibidas. Todo esto, mientras Ronny batea .315 en Ligas Menores y Francisco Álvarez .250 en el primer equipo de la MLB.

¿Cómo puede mejorar Mets de Nueva York en 2026?

Mets de Nueva York está en un momento complicado en la temporada. Registra 12 victorias seguidas, siendo una de las peores marcas históricas en su carrera. ¿Cómo mejorar la situación? Una vía eficiente y poco explorada por la gerencia es abrir paso definitivo al talento de Ligas Menores.

Por ejemplo el aporte de Ronny Mauricio y otros prospectos en gran estado de forma inyectaría una energía para cambiar la dinámica negativa que actualmente arrastran. No se trata solo de un nombre, sino de premiar el rendimiento para presionar a quienes no están produciendo.

Darle prioridad a la meritocracia sobre los contratos veteranos podría ser el revulsivo que la organización necesita para salvar la campaña. El enfoque de Nueva York requiere valentía para confiar en su sistema de granjas; donde reside la solución inmediata a la falta de resultados en Las Mayores.

Números de Ronny Mauricio en Ligas Menores 2026

Ronny Mauricio está en un estado de forma impresionante en Ligas Menores, está produciendo con regularidad y está siendo determinante en cada renglón ofensivo. Es una pieza necesaria que hace falta en Mets de Nueva York, en este punto de la temporada.

Números de Mauricio en 2026:

- 14 juegos, 54 turnos, 12 anotadas, 17 hits, 2 dobles, 6 jonrones, 13 impulsadas, 5 bases robadas, 3 boletos, 11 ponches, .315 PRO, .362 OBP, .685 SLG, 1.047 OPS