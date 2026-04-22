MLB: Jonrón de Ildemaro Vargas mantiene cadena de hit y persigue a Pablo Sandoval

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Ildemaro Vargas no ha parado de batear en la presente temporada de las Grandes Ligas y mantiene con la racha más larga de juegos consecutivos con al menos un indiscutible en 2026. En esta oportunidad, el experimentado extendió su seguidilla con cuadrangular frente a Chicago White Sox, en la jornada de este martes 21 de abril.

El infielder, quien fue alineado como primera base y octavo bate, está viviendo un momento digno de película al mantener viva su impresionante racha de juegos consecutivos conectando al menos un hit. De manera épica, el nacido en Caripito extendió la cadena hasta los 19 encuentros, una seguidilla que comenzó en la temporada 2025 y que sigue dando de qué hablar en Las Mayores.

En lo que va de la campaña 2026, el infielder de los Arizona Diamondbacks ha conectado imparables en 16 juegos consecutivos desde el Día Inaugural, mostrando una consistencia ofensiva notable. Su capacidad para responder en momentos clave ha sido fundamental, consolidándose como una pieza confiable dentro de la alineación del equipo.

Ildemaro Vargas persigue racha de Pablo Sandoval

Racha de venezolanos desde el Opening Day

20 Pablo Sandoval (2012)

(2012) 16 Ildemaro Vargas (2026)

(2026) 15 Víctor Martínez (2006)

(2006) 15 Juan Yépez (2024)

Después de fallar en sus primeras tres apariciones al plato, la figura de Arizona Diamondbacks dejó lo mejor para el final con inmenso cuadrangular de tres carreras, siendo una velocidad de 99.4 millas por hora y recorriendo 374 pies de distancia. Pese a desaparecer su tercer bambinazo de la vigente campaña, el utility no pudo evitar el revés de su equipo (11x5) ante Chicago White Sox.

Con 16 partidos con al menos un imparable, Vargas se mantiene de cuatro de igualar la racha de Pablo Sandoval, cuando alcanzó 20 juegos seguidos en la temporada 2012, precisamente año donde conquistó el MVP de la Serie Mundial contra Detroit Tigers.

La seguidilla de inatrapables en este inicio de temporada le ha permitido consolidarse como uno de los mejores bates de la organización de la Liga Nacional, promediando para .361, tres vuelacercas, 22 hits, 12 anotadas, 11 remolcadas, .381 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.004 en 61 apariciones al plato.