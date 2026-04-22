MLB: Shohei Ohtani alcanzó segunda marca histórica de los Dodgers

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El fenómeno japonés igualó la marca de Shawn Green tras conectar un hit dentro del cuadro frente a los Gigantes de San Francisco. Ahora, Shohei Ohtani se sitúa a solo cinco juegos de la histórica cifra establecida por Duke Snider en 1954.

Durante el encuentro de este martes, el bateador designado extendió su racha de juegos consecutivos llegando a las almohadillas a 53, consolidando su impacto en la ofensiva del equipo californiano.

El momento clave llegó en su cuarto turno al bate. Ohtani conectó un rodado hacia el cuadro que parecía rutinario; sin embargo, su velocidad de élite obligó a la defensa rival a apresurar el tiro, el cual no llegó a tiempo. Con este hit dentro del cuadro, el japonés no solo mantuvo viva su seguidilla personal, sino que inscribió su nombre en una selecta lista histórica de la organización.

Un empate histórico con Shawn Green

Con este registro de 53 partidos, Ohtani ha igualado a Shawn Green en el segundo puesto de la racha más larga llegando a base en la historia de la franquicia (contabilizando desde 1900). Green estableció esta marca en la temporada 2000, un récord que se mantuvo intacto durante más de dos décadas hasta la irrupción del actual número 17 de los Dodgers.

Duke Snider: el último obstáculo hacia la cima

Tras superar a Green, el único nombre que queda por delante de Shohei Ohtani es el del integrante del Salón de la Fama, Duke Snider. El legendario jardinero de los Dodgers de Brooklyn alcanzó 58 juegos consecutivos llegando a base en 1954, una cifra que durante 72 años ha parecido inalcanzable para cualquier jugador del equipo.

Actualmente, Ohtani se encuentra a cinco juegos de empatar a Snider y a seis de establecer una nueva marca absoluta para la organización.