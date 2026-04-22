MLB: ¿Es Pete Alonso la peor firma de la temporada 2026?

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Pete Alonso era uno de los agentes libres más cotizados en la temporada baja 2026. El americano de 31 años, salía de Mets con la confianza de llegar a un equipo contendiente para ser clave. Sin embargo, sus números no van bien y puede ser la peor firma del año en Grandes Ligas.

Alonso firmó con Orioles de Baltimore por 5 temporadas a razón de 155 millones de dólares. Una apuesta importante para una temporada donde buscan dar el paso definitivo en postemporada. Sin embargo, el movimiento no ha sido productivo, siendo la peor firma del 2026.

Pete está en una lista junto a: Bo Bichette, Edwin Díaz, Kazuma Okamoto, Tatsuya Imai y Devin Williams como las peores firmas del 2026. Jugadores que no han rendido de acuerdo al dinero recibido; pero lo peor es que no parece que sea fácil salir de ese mal rendimiento en el año.

Pete Alonso no cumple las expectativas con Orioles de Baltimore

Pete Alonso no está logrando afianzar su poder en este inicio de temporada 2026 con Orioles de Baltimore. Solo hay que ver los números registrados entre marzo y abril del 2026 con el resto de su carrera. Es verdad que hay una adaptación, pero los registros no mienten.

- Alonso marzo y abril 2025: 22 CA, 37 H, 11 2B, 1 3B, 7 HR, 28 CI, 23 BB, 20 SO, .343 PRO

- Alonso marzo y abril 2026: 11 CA, 19 H, 6 2B, 0 3B, 2 HR, 8 CI, 14 BB, 29 SO, .211 PRO

No solo son números muy por debajo de lo mostrado en 2025, sino además, son los peores números para el 'Oso Polar' en marzos y abril en su carrera. Aún faltan 8 días para terminar el mes, por lo que podría empeorar en el peor de los casos, en un año donde es clave para el equipo.

Rendimiento de las peores firmar de Grandes Ligas 2026

Todos los peloteros de esta lista no pasan por su mejor estado de forma y lo más preocupante es que no se ve una mejoría en el futuro cercano. No logran afianzar su juego, ni salir de ese letargo que los hace vulnerable a nivel ofensivo y en pitcheo.

Números de las peores firmas del 2026: