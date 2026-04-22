MLB: Enmanuel De Jesús fue enviado a Triple A

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Los Tigres de Detroit realizaron movimientos en su roster de Grandes Ligas este miércoles, confirmando el descenso del lanzador zurdo venezolano Enmanuel De Jesús a la sucursal Triple A, los Toledo Mud Hens. La decisión surge tras una actuación irregular del serpentinero en el inicio de la temporada 2026 y la necesidad de refrescar el cuerpo de relevistas del equipo.

Ajustes en el bullpen de Detroit

El movimiento fue reportado inicialmente por Chris McCosky de The Detroit News, señalando que el espacio dejado por De Jesús será ocupado por el experimentado Burch Smith. La gerencia de los Tigres busca estabilizar un sector del pitcheo que ha mostrado fisuras en los encuentros más recientes, optando por la veteranía de Smith para cubrir los innings intermedios.

Una salida para el olvido ante Milwaukee

El detonante principal de esta opción a las menores fue la presentación del pasado martes frente a los Cerveceros de Milwaukee. Enmanuel De Jesús vivió una jornada gris en la que permitió siete carreras, de las cuales cinco fueron limpias, en apenas una entrada y un tercio de labor. Durante ese accidentado relevo, el zurdo necesitó 49 lanzamientos para completar los cuatro outs, lo que evidenció dificultades para retirar a los bateadores contrarios y controlar la zona de strike.

El desempeño general de De Jesús en la actual campaña no ha sido el esperado para un brazo de su perfil luego de su buena presentación en el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela. En seis apariciones durante este año, el lanzador de 29 años acumula un total de ocho entradas lanzadas en las que ha permitido 16 imparables y 12 anotaciones.