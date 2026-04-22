MLB: José Altuve se une a dos leyendas del Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve puede ser top 3 de venezolanos más influyentes en Grandes Ligas. Sus 16 años de carrera en Astros de Houston lo colocan en un lugar especial dentro de la organización. De hecho, gracias a sus 2.000 juegos alcanzados se unió a dos leyendas del Salón de la Fama.

Altuve en la derrota 8-5 de Astros contra Guardianes de Cleveland alcanzó los 2.000 juegos en su carrera. Una marca icónica para el venezolano, que dicho sea de paso, lo une a un selecto grupo de inmortales que ya están en Cooperstown: Derek Jeter y Willie Mays.

José junto a Jeter y Mays son los únicos peloteros en la historia de la MLB en registrar: 2.000+ juegos, 2.400+ hits, 450+ dobles, 250+ jonrones, 850+ impulsadas, .300+ promedio y 300+ bases robadas. Números para que el criollo se una a Luis Aparicio entre los inmortales.

¿Qué necesita José Altuve para alcanzar el Salón de la Fama?

José Altuve con 16 años de carrera en Grandes Ligas y múltiples logros con Astros de Houston lo único que necesita es regularidad. Si continua aumentando sus registros que ya son históricos durante las próximas temporadas; su camino hacia la inmortalidad es clara.

Altuve tiene cimientos fuertes para su candidatura, pero seguir sumando hits y cuadrangulares blindará una candidatura que parece destinada al éxito en Cooperstown. Cuando se retire, el debate no será sobre su ingreso, sino si lo logrará en su primera elegibilidad.

Su impacto en Astros lo posiciona como el mejor segunda base de toda su generación con números, premios individuales y Series Mundiales. El legado del 'AstroBoy' se fortalece con cada turno, demostrando que su nombre pertenece al Olimpo del béisbol.

Números de José Altuve con Astros de Houston en 2026

José Altuve está desarrollando una gran temporada con Astros de Houston. No es el pelotero del que depende el equipo para producir carreras, pero si es parte fundamental de la ofensiva. De hecho, sus números hablan muy claro de su cambio de rol.

Números de Altuve en 2026:

- 24 juegos, 94 turnos, 17 anotadas, 25 hits, 6 dobles, 3 jonrones, 8 impulsadas, 1 base robada, 15 boletos, 21 ponches, .266 PRO, .367 OBP, .426 SLG, .793 OPS