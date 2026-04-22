MLB: Lucas Giolito llega a un acuerdo con esta organización para la temporada 2026

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La organización de San Diego ha dado un paso importante para reforzar su rotación al anunciar la llegada del lanzador derecho Lucas Giolito este miércoles 22 de abril. Con un acuerdo de un año y una opción mutua para la temporada 2027.

Este movimiento apunta a fortalecer el cuerpo de pitcheo que, si bien es cierto que tiene experiencia, se ha visto afectado por las lesiones en esta primera parte del calendario del 2026.

La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por la afición, que ve en Giolito a un brazo capaz de aportar profundidad y liderazgo en el montículo. Su historial en Grandes Ligas respalda la apuesta, especialmente por su capacidad para trabajar múltiples entradas y mantener el control en situaciones de presión.

Lucas Giolito – Padres de San Diego

A lo largo de su carrera, Giolito ha demostrado ser un lanzador competitivo, con repertorio sólido y experiencia frente a bateadores de alto nivel. Aunque ha tenido altibajos en temporadas recientes por las lesiones, su potencial sigue siendo evidente, y un cambio de entorno podría ser justo lo que necesita para retomar su mejor versión.

La capacidad del lanzador para adaptarse y competir será clave en una división exigente, donde cada victoria puede marcar la diferencia en la carrera por los playoffs.

Finalmente, San Diego envía un mensaje claro, ya que el equipo no solo busca competir, sino consolidarse como contendiente serio en la División Este de la Liga Nacional. Ahora, todas las miradas estarán puestas en Lucas Giolito en esta parte de la temporada.