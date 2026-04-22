MLB: Elly De la Cruz supera a Pete Rose con récord de jonrones en Cincinnati

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Previo a la cartelera de este miércoles 22 de abril, Elly De La Cruz se quedó con todo el protagonismo con par de cuadrangulares para liderar la victoria de Cincinnati Reds (12x6) ante Tampa Bay Rays desde el Tropicana Field, siendo el segundo de una serie de tres desafíos entre ambos equipos.

El pelotero dominicano concretó una de sus mejores presentaciones en la presente temporada de las Grandes Ligas, tras ligar de 6-3 con dos vuelacercas, cinco remolcadas, tres anotadas y una base robada. Con par de conexiones de vuelta entera, el campocorto se consolidó como el máximo referente de su equipo en la actualidad y extendió su joven legado que apenas arranca en Las Mayores.

Con su actuación ofensiva contra Tampa Bay, el torpedero continúa haciendo historia al conseguir el sexto juego de múltiples jonrones en su carrera, una muestra más de su poder y explosividad en MLB. Su capacidad para batear con fuerza desde ambos lados del plato lo convierte en una de las figuras más electrizantes del béisbol actual.

Con esta actuación, De La Cruz supera a Pete Rose como el bateador ambidiestro con más juegos de múltiples cuadrangulares en la historia de la franquicia de Cincinnati Reds. Este logro resalta aún más su impacto en el equipo y lo coloca en un lugar privilegiado dentro de los récords históricos del club.

En este comienza de campaña, "La Cocoa" presenta promedio al bate de .273, ocho jonrones, 21 anotadas, 18 remolques, seis estafadas, 27 imparables, .339 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .905 en 99 apariciones al plato. Su gran momento también coincide con la notable participación colectiva de la novena, que marcha en la cima de la División Central de la Liga Nacional con marca de 16 victorias y ocho reveses.