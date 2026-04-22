MLB: Maikel García abandonó el encuentro de este miércoles

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Maikel García, una de las piezas fundamentales en el esquema del manager Matt Quatraro, tuvo que abandonar el compromiso de forma prematura de este miércoles de los Reales de Kansas City debido a una aparente lesión que activó los protocolos médicos de la organización.

El incidente ocurrió en el cierre del quinto inning. García cumplió con su turno al bate, donde fue retirado por la vía del ponche mirando. Sin embargo, al momento de realizar la transición defensiva para el inicio de la sexta entrada, el cuerpo técnico optó por retirarlo del campo.

La salida de García resultó sorpresiva para los aficionados, dado que no se registró una acción de impacto evidente durante su última aparición en el plato. Antes de ser sustituido por un reemplazo defensivo, el oriundo de La Sabana tuvo una tarde discreta a la ofensiva, fallando con dos elevados y el mencionado ponche en tres turnos oficiales.

Hasta el momento, la gerencia de los Reales de Kansas City ha mantenido discreción sobre la naturaleza exacta de la dolencia. Anne Rogers, cronista oficial para MLB, reportó que la molestia no ha sido revelada oficialmente, calificándola inicialmente como una lesión no revelada.