MLB: Juan Soto regresa al lineup de los Mets

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Nueva York respira con alivio. El estelar jardinero dominicano, Juan Soto, ha sido activado oficialmente de la lista de lesionados de 10 días y está de vuelta en el orden al bate de los Mets de Nueva York para el encuentro de este miércoles. Tras una breve ausencia que encendió las alarmas en Queens, el cuerpo técnico liderado por Carlos Mendoza confirmó que el pelotero superó satisfactoriamente las pruebas físicas previas al compromiso.

Soto no solo regresa al roster activo, sino que lo hace directamente en la parte alta del lineup, ocupando su habitual segundo turno en la ofensiva y desempeñándose como bateador designado.

El plan de Carlos Mendoza

La gerencia y el cuerpo técnico tienen claro que la salud de Soto es la prioridad absoluta para las aspiraciones del equipo en la presente temporada. Por ello, el manager Carlos Mendoza adelantó que la gestión de la carga de trabajo será fundamental en las próximas semanas.

El plan inmediato consiste en alternar sus apariciones como bateador designado con días de descanso programados. Aunque los aficionados desean verlo cubrir las praderas de inmediato, el equipo prefiere estabilizar la condición de su pantorrilla antes de permitirle realizar esfuerzos defensivos continuos o jugadas de alto impacto.