LVBP: Leones del Caracas ya tendría definido a su gerente deportivo para la temporada 2026-2027

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Los Leones del Caracas ya comienzan a poner orden en sus oficinas para lo que será la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que su búsqueda para la vacante en la gerencia deportiva, que era el objetivo principal a corto plazo, ya habría finalizado.

A la espera del nuevo gerente melenudo

Fueron varias semanas intensas en las que se llevaron a cabo entrevistas con los potenciales candidatos a gerente deportivo, puesto que ocupó la zafra pasada Luis Sojo.

Ahora que el mes de abril está cerca de concluir, solo un nombre logró cumplir con las expectativas de la directiva para asumir dicho puesto. Sin embargo, todavía toca esperar unos pocos días para que la organización lo anuncie de manera oficial.

"Ya el proceso (de entrevistas) culminó y se anunciará muy pronto el nuevo gerente deportivo", le comentó Juan Cristóbal Coronil, gerente general de los Leones del Caracas, al periodista Jesús Ponte.

Vale recordar que entre los entrevistados estuvieron Robinson Chirinos, quien en un par de entrevistas para el programa Extrainning de Meridiano Televisión se vio ilusionado con la oportunidad de formar parte del conjunto melenudo; Jesús Guzmán, una figura muy querida por la fanaticada por su paso como pelotero; así como Samuel Moscatel y Emilio Carrasquel.