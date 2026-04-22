MLB: Jugadores de los Yankees de Nueva York piden este cambio en el uniforme

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El peso de la tradición en el béisbol es enorme, y pocos equipos lo representan mejor que los Yankees de Nueva York dentro y fuera del terreno de juego. Sin embargo, incluso las organizaciones más conservadoras comienzan a abrirse a nuevas ideas.

En las últimas semanas, jugadores del conjunto neoyorquino han puesto sobre la mesa una propuesta que podría marcar un antes y un después en la imagen de la franquicia, según un informe de The Athletic.

Este informe revela que esta iniciativa nace desde el roster activo, donde varios peloteros consideran que ha llegado el momento de introducir un ligero cambio. No se trata de abandonar la identidad histórica, sino de complementarla con una alternativa que conecte con las nuevas generaciones y refresque la presencia del equipo en determinados compromisos.

Yankees de Nueva York - MLB

El planteamiento es claro: utilizar de forma ocasional la camiseta azul marino que actualmente se emplea en las prácticas de bateo y el Spring Training. Este uniforme, con la inscripción “New York” en el pecho y detalles sobrios, podría aparecer en partidos como visitante, sustituyendo en algunas ocasiones al clásico gris.

A lo largo de su historia, la franquicia ha sido fiel a un estilo prácticamente inalterable. El uniforme a rayas en casa y el gris fuera han definido su identidad durante décadas, convirtiéndose en símbolos reconocibles en todo el mundo del deporte.

A pesar de esto, en años recientes han surgido señales de evolución. El propietario Hal Steinbrenner ha demostrado cierta disposición al cambio, como cuando ajustó una política histórica instaurada por George Steinbrenner. Asimismo, el capitán Aaron Judge influyó en modificaciones sutiles del uniforme visitante para darle una “nueva imagen”.

Finalmente, la propuesta sigue tomando fuerza, pero el simple hecho de que se discuta refleja una transformación interna que puede darle un nuevo aire a la organización más ganadora de este deporte en la historia.