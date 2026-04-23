MLB: Ranger Suárez y Boston son arrollados por los Yankees

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Ni siquiera Ranger Suárez pudo contener a la inspirada toletería de los Yankees de Nueva York, quienes en la jornada de este miércoles salieron del Fenway Park con otra victoria en sus bolsillos. Y es que para esta ocasión, el conjunto del Bronx derrotó 4 a 1 a las Medias Rojas de Boston para asegurar la serie.

El lanzador venezolano quedó corto en su presentación y se mantuvo sobre el montículo a lo largo de 4.2 innings. Al final permitió cinco imparables y cuatro anotaciones, además que regaló dos bases por bolas y ponchó a cuatro rivales.

Yankees castigó con lo justo a Ranger

El dolor de cabeza para Ranger Suárez inició en la misma primera entrada. Poco después de otorgarle un boleto a Aaron Judge, un largo doble de Giancarlo Stanton dejó un escenario ideal para el dominicano Amed Rosario, quien no perdonó un cambio por el medio para desaparecer la bola sobre el Monstruo Verde.

Si bien la segunda entrada la retiró por la vía rápida, el zurdo venezolano vivió un déjà vu nuevamente con Judge y Stanton en posición anotadora en el tercero. El detalle esta vez fue que Rosario remolcó esa cuarta rayita por medio de un elevado de sacrificio.

Cabe mencionar que mientras la ofensiva neoyorquina pudo hacerle daño a Ranger Suárez (1-2) con esos dos batazos, Max Fried (3-1) a su vez maniató por completo a los bates de Boston durante ocho capítulos, tolerando únicamente tres imparables y ponchando a nueve contrarios. La única anotación del conjunto local llegó en el noveno gracias a un sencillo productor de Jarren Duran.

Es así como los Yankees de Nueva York (15-9) conquistan su quinta victoria al hilo y se consolidan en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana. Por su parte, Medias Rojas de Boston (9-15) siguen sin ver luz y continúan en el sótano de la división.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB