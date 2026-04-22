Munetaka Murakami impone una marca histórica en sus primeros 23 juegos

Suscríbete a nuestros canales

La transición del béisbol japonés (NPB) a las Grandes Ligas suele requerir un periodo de adaptación, pero Munetaka Murakami parece haber omitido ese paso. El japones ha firmado el inicio más dominante en cuanto a producción y disciplina en el plato para un debutante en los últimos 106 años.

Al finalizar su encuentro número 23 en la Gran Carpa, Murakami alcanzó la cifra combinada de 30 jonrones y bases por bolas (BB). Lo asombroso no es solo la cifra, sino la velocidad con la que la consiguió:

Murakami: 23 juegos.

Alvin Davis (récord anterior): 26 juegos (establecido en 1984).

Desde que comenzó la era de la bola viva en 1920, ningún jugador había logrado tal combinación de poder y paciencia en tan poco tiempo. Murakami le ha recortado tres juegos de diferencia a una marca que se mantuvo vigente por más de cuatro décadas.

Poder con propósito

Lo que más ha impresionado a los analistas no es solo su capacidad para sacar la pelota del parque, sino su ojo clínico. En un béisbol actual donde los ponches son frecuentes, Murakami ha obligado a los lanzadores rivales a trabajar de más, negociando boletos que demuestran una madurez técnica superior a la de un novato promedio.

Esta combinación de 30 unidades entre HR y BB refleja que el japonés no solo está haciendo contacto con fuerza, sino que está dominando la zona de strike con una autoridad absoluta.

El fenómeno que Chicago necesitaba

En medio de una temporada de altibajos para Chicago, la irrupción de Murakami ha sido el rayo de luz que la fanaticada esperaba. Su capacidad para embasarse y castigar los errores de los lanzadores lo ha colocado rápidamente en la conversación temprana para el Novato del Año e incluso como un candidato serio a participar en el Juego de Estrellas.

Si el ritmo actual se mantiene, el contrato de Murakami no solo parecerá una inversión segura, sino una de las mayores hazañas de captación de talento internacional en la historia reciente de la MLB.