MLB: Luis Arráez castiga con todo a Miami y se mete en la pelea por ser líder bate

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Luis Arráez va mejorando poco a poco en estos primeros compases de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, y este viernes 24 de abril tuvo una de sus mejores jornadas de la campaña, para darle un impulso tremendo a sus números y demostrar que su campaña pinta para ser bastante seria y positiva.

El criollo alineó como segundo bate y segunda base en el compromiso en el que San Francisco recibió la visita de los Marlins de Miami. A pesar de enfrentar a un siempre complicado Sandy Alcántara, la "Regadera" fue capaz de hacer daño desde el propio inicio del juego, para así coronar lo que terminó siendo una actuación que lo mete de lleno en la temprana batalla por el liderato de bateo de la Liga Nacional.

Luis Arráez encendido ante Miami

En el enfrentamiento de este viernes 24 de abril entre San Francisco y Miami, Luis Arráez fue capaz de sacar a relucir su habilidad de contacto, para anotarse nada más y nada menos que tres imparables. El primero llegó en el propio primer episodio, cuando recibió a Sandy Alcántara con un sencillo a banda contraria.

Luego, en la parte baja del quinto episodio, el de San Felipe repitió exactamente la misma dosis, esta vez con hombre en tercera base, por lo que se anotó una remolcada. Además, inmediatamente después de llegar a primera, el criollo se robó la segunda almohadilla, en lo que fue su cuarta base estafada de la campaña.

Finalmente, en la baja del séptimo inning, un hit al jardín central sirvió para sellar la gran jornada de Luis Arráez, que ahora batea para .320 en lo que va de año. Además, Arráez es el primer venezolano en llegar a 30 imparables en esta zafra, y su OPS ya sobrepasa los 700 puntos (723). San Francisco sonríe con la mejor versión de la "Regadera".