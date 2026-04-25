MLB: Moisés Ballesteros amenaza récords de Las Mayores

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Moisés Ballesteros es uno de los prospectos venezolanos con mayor nivel en Grandes Ligas. Su desempeño con Cachorros de Chicago está siendo superlativo en una temporada donde amenaza récords de la liga; pero también en ganar el Novato del Año en Liga Nacional.

Ballesteros en la victoria 6-4 de Cachorros contra Dodgers de Los Ángeles registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 doble, 2 ponches. Con esos números alcanzó un promedio de .400, pero además, el 5to doblete de la temporada, siendo el tercero entre novatos en la estadística.

El venezolano ha estado imparable a nivel ofensivo, pero además, está amenazando marcas importantes:

Con .420 tiene el promedio más alto para un novato durante el mes de abril en la historia de la MLB Con 8 extrabases en 61 veces al bate, el venezolano registra uno cada 7.6 apariciones en el plato, récord en MLB El Slugger más joven de Cubs con .655; de mantener el ritmo durante al menos 50 juegos, sería récord de franquicia

Moisés está en una gran ritmo con al menos al menos 1 hit en los últimos 3 juegos. El criollo está bateando .500 en los últimos 3 juegos y no parece que haya lanzador que lo pueda detener. Está encendido a sus 22 años y quiere ganarse un lugar en Cachorros y en Las Mayores.

Moisés Ballesteros es un serio candidato al Novato del Año en Liga Nacional

Moisés Ballesteros está siendo el 'Factor X' de Cachorros de Chicago, un pelotero capaz de producir en cada turno; pero además, con una tranquilidad y visión en el plato que recuerda a los bateadores élite de la organización. Por ahora, es un candidato ideal para el Novato del Año en Liga Nacional 2026.

El pelotero venezolano de 22 años no cuenta con cifras de poder estratosféricas, pero si tiene una capacidad impresionante para batear y embasarse. De hecho, es líder entro los novatos calificados en: PRO, OBP, SLG y OPS. Estadística que terminan siendo fundamentales para los premios.

El futuro de Moisés luce brillante, y de mantener este ritmo, podría dar la gran sorpresa al final de la temporada. Sus rivales también lo están haciendo realmente bien, pero el venezolano tiene algo especial que lo lleva a ser uno de los favoritos para el galardón individual en 2026.

Números de Moisés Ballesteros con Cachorros de Chicago en 2026

Moisés Ballesteros está en un nivel impresionante, no importa su rival. Cada vez que está en la caja de bateo intenta hacer daño con su ofensiva y lo está logrando con mucha facilidad. En 2026, apunta a ser uno de los peloteros más importantes de la temporada en la MLB.

Números de Ballesteros en 2026:

- 23 juegos, 55 turnos, 10 anotadas, 22 hits, 5 dobles, 3 jonrones, 11 impulsadas, 5 boletos, 12 ponches, .400 PRO, .443 OBP, .655 SLG, 1.098 OPS