MLB: Moisés Ballesteros causa buena impresión en Chicago gracias a esta cualidad

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2026 parece estar siendo el año de la consolidación de Moisés Ballesteros en las Grandes Ligas. A sus 22 años de edad, el poderoso toletero oriundo de Los Teques ha empezado a dejar su huella en el mejor beisbol del mundo, gracias a una gran cantidad de herramientas que ha sabido utilizar en lo que va de su joven carrera.

El criollo ascendió rápidamente dentro de la organización de los Cachorros gracias a sus impresionantes cualidades ofensivas, y a su trabajo más que aceptable detrás del plato. Sin embargo, ahora que ha llegado a Las Mayores, no para de impresionar a sus compañeros con otras características de las que se habla poco.

Por ejemplo, el pasado martes 21 de abril, Moisés Ballesteros entró como bateador emergente en la baja del quinto inning del duelo ante Filadelfia, con bases llenas, par de outs y el juego 1-0 en favor de los Phillies. En esa situación, el venezolano mostró toda su paciencia e inteligencia, para ganarse los elogios de su manager.

Moisés Ballesteros, un bateador inteligente

Y es que, a pesar de estar en una situación de extrema presión, Moisés Ballesteros se mostró sereno y tranquilo. Ese turno ante los Phillies lo inició con dos strikes, abajo en la cuenta. En ese momento, el tequeño se concentró, leyó perfectamente los pitcheos, y contra todo pronóstico sacó un boleto que igualó las acciones.

"De verdad se concentró. En un momento lo escuché gritar: ‘¡No!’, a un pitcheo mientras se acercaba. Eso es genial", resaltó el manager Craig Counsell, quien quedó impresionado con la inteligencia del criollo. "Este es un grupo con un coeficiente intelectual de béisbol bastante alto, y él es capaz de sumar a la conversación. Eso es impresionante".

Luego de 21 juegos y 49 turnos, Moisés Ballesteros batea para .367, con un OBP sensacional de .418 y un OPS de 1.010 que le hace justicia a su talento. Tiene también tres vuelacercas y 11 impulsadas, además de cinco boletos negociados. Es la combinación de inteligencia, paciencia y poder, lo que hace que el cielo sea su límite.