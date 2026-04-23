MLB: Latinos dominan el Power Ranking de lanzadores 2026

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Tarik Skubal encabeza el reciente Power Ranking de abridores en Grandes Ligas 2026. Tras un inicio de campaña dominante con Tigres de Detroit, su liderazgo ayudó a tener un gran nivel de juego. El americano está seguido por dos pitchers élites de la República Dominicana.

Cristopher Sánchez es el segundo lanzador del Ranking, con un nivel de juego superlativo. Ha transformado su estilo con una impresionante tasa de ponches que lo ha llevado a tener éxito contra cualquier lineup. Todo gracias a su capacidad para provocar roletazos y una ERA de 1.59.

El Power Ranking lo completa José Soriano que sin duda alguna es el mejor lanzador de la temporada. Solo hace falta ver que tiene un registro establecido desde 1913 en la MLB. Solo ha permitido una carrera en sus primeras seis aperturas, una marca que redefine la excelencia en la liga.

Tres candidatos al Cy Young en 2026

Tarik Skubal encabeza la carrera en la Liga Americana buscando un histórico tercer Cy Young consecutivo. Su dominio se evidencia en su efectividad de 2.08 tras cinco aperturas dominantes con Tigres. Su capacidad para ponchar rivales y rozar juegos perfectos lo mantiene como el máximo referente actual.

Cristopher Sánchez emerge como el gran favorito en la Liga Nacional gracias a su impresionante evolución con Phillies. El éxito de Sánchez radica en combinar una tasa de ponches del 31.7% con su habilidad para generar roletazos. Sus números lo ubican entre los cinco mejores de la liga.

José Soriano completa la terna con una efectividad brutal, que lo hace histórico en Angels de Los Ángeles. Su ascenso viene gracias a una reconstrucción de un equipo golpeado; que se encontró con un as de rotación de un nivel mucho más grande de lo esperado.

Números de Skubal, Sánchez y Soriano en 2026