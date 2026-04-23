MLB: José Soriano impone récord nunca antes visto en el inicio de una temporada

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El lanzador dominicano de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, grabó su nombre en los libros de récords de la MLB este miércoles. Durante su apertura contra los Azulejos de Toronto, Soriano consolidó un inicio de temporada que no tiene precedentes en la era moderna del beisbol profesional.

Un récord histórico para el pitcheo abridor

Con su actuación en el montículo, José Soriano se convirtió en el primer lanzador en toda la historia de las Grandes Ligas en permitir una carrera o menos en sus primeras seis aperturas de una temporada.

Durante la jornada del miércoles, Soriano trabajó cinco entradas completas en las que permitió siete imparables, todos sencillos que no lograron capitalizarse en anotaciones. A pesar de los hits permitidos, el dominicano mostró una capacidad de recuperación notable, dispersando el peligro y manteniendo el marcador en cero para su equipo.

El control fue la clave de su éxito: no otorgó bases por bolas y generó un total de 16 whiffs (abanicados y fallados), demostrando que su repertorio sigue siendo indescifrable para los bateadores rivales. De los contactos permitidos, solo cuatro fueron considerados hard-hit o conexiones fuertes, lo que habla de su capacidad para inducir contacto débil.

La efectividad de Soriano roza la perfección

Al ingresar al encuentro, Soriano ostentaba una efectividad de 0.28. Tras completar las cinco entradas en blanco, esa cifra descendió a un impresionante 0.24. Este número lo coloca como el líder indiscutible en este departamento en lo que va de la campaña.

Un triunfo que se escapó del registro personal

A pesar de abandonar el juego con una ventaja de 3-0 tras realizar 84 pitcheos, Soriano no pudo acreditarse la victoria en su cuenta personal. El relevo de los Halos permitió que los Azulejos empataran el encuentro en la parte alta de la séptima entrada, eliminando la posibilidad de que el abridor sumara el triunfo.

Sin embargo, la ofensiva de los Angelinos respondió de inmediato con un rally de cuatro carreras en la parte baja del mismo episodio, asegurando la victoria para el equipo de Anaheim. Aunque el casillero de victorias no se movió para el dominicano, su valor fue fundamental para el resultado final.