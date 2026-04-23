MLB: Joe Espada se rinde a elogios con José Altuve

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La constancia y el talento han llevado al venezolano José Altuve a un terreno reservado exclusivamente para las leyendas. El pasado martes, el camarero estrella de los Astros de Houston disputó su encuentro número 2000 en las Grandes Ligas, una cifra que lo consolida como un ícono viviente de la organización y del beisbol moderno. Sin embargo, la jornada que comenzó como una celebración histórica terminó con un sabor amargo debido a un colapso inesperado del cuerpo de relevistas.

A pesar de que el resultado final favoreció a los Guardianes de Cleveland con pizarra de 8-5, el foco de atención permaneció sobre la figura de Altuve. Con este hito, el oriundo de Puerto Cabello se une a un club extremadamente selecto dentro de la franquicia de Texas, acompañando únicamente a los inmortales del Salón de la Fama, Craig Biggio y Jeff Bagwell, como los únicos jugadores en vestir el uniforme de los Astros en al menos dos mil compromisos.

Joe Espada resalta la grandeza del venezolano

Aunque Altuve no tuvo su mejor actuación ofensiva al irse de 5-0 con dos ponches, su impacto trasciende una mala noche con el madero. Para Joe Espada, mánager de los Astros, tener la oportunidad de dirigir al intermedista es un privilegio que ha disfrutado desde que se integró al equipo en 2018. El estratega puertorriqueño no escatimó en palabras para describir lo que significa el número 27 para la institución.

“Mira, es el mismo muchacho todos los días”, señaló Espada al finalizar el encuentro. “Es receptivo a las instrucciones. Es una superestrella y se preocupa por sus compañeros de equipo. Se preocupa por ganar. Se preocupa por nuestro equipo, la organización en su conjunto, los fans”.

Para el dirigente, ser testigo de la evolución de Altuve durante casi una década ha sido una experiencia única que valora profundamente. “Es genuino y es muy especial estar cerca de él durante nueve años. Me encanta tener ese asiento de primera fila y verlo alcanzar todos esos hitos. Es uno de los mejores que he visto en mi vida”, sentenció con firmeza el mandamás de Houston.

José Altuve se convirtió en apenas el quinto jugador activo en alcanzar la barrera de los 2.000 juegos disputados, compartiendo honores con figuras como Andrew McCutchen, Carlos Santana, Freddie Freeman y Paul Goldschmidt.