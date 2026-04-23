MLB: Luis Arráez sorprende con su defensiva en el inicio de temporada 2026

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Desde su llegada a la Gran Carpa, el nombre de Luis Arráez estuvo acompañado de un mismo argumento: su valor más importante y casi exclusivamente en su capacidad para batear y evitar ponches.

Sin embargo, hoy en día, esa narrativa comienza a desmoronarse y es gracias a sus actuaciones. En este arranque de la temporada 2026, el venezolano no solo responde con el madero, sino que está protagonizando una evolución defensiva que pocos anticipaban como segunda base.

El pelotero de 29 años ha iniciado la campaña bateando como tiene acostumbrados a todos sus fanáticos, fiel a su estilo de contacto y disciplina en el plato. A pesar de esto, lo que realmente ha cambiado la conversación es su desempeño como camarero de los Gigantes de San Francisco.

Luis Arráez - MLB

Plantear su nombre como aspirante al Guante de Oro aún puede parecer apresurado, pero los indicios son cada vez más sólidos si mantiene este nivel. Tras volver a su posición natural luego de su etapa como inicialista en los últimos años, Arráez ha trabajado intensamente para mejorar su defensa, con resultados visibles en cada juego.

En términos tradicionales, sus números destacan de inmediato. Se ubica entre los líderes en doble plays y asistencias dentro de la Liga Nacional, y mantiene un impecable porcentaje de fildeo sin errores en sus primeras oportunidades de la temporada.

Por si fuera poco, sus métricas defensivas muestran un salto significativo, con registros positivos en apartados donde históricamente estaba en desventaja. Su alcance ha mejorado notablemente, permitiéndole cubrir más terreno y generar jugadas que antes parecían fuera de su rango.

Finalmente, Luis Arráez está escribiendo una nueva versión de sí mismo en 2026. Ya no es solo un bateador élite, sino un pelotero integral que empieza a ganarse respeto con el guante y puede colocarlo en una posición más que privilegiada para su futuro en el mejor béisbol del mundo.