MLB: Javier Sanoja se acerca a Abreu y Arráez a punta de hits

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Si un pelotero venezolano ha estado inspirado en la caja de bateo después del Clásico Mundial de Beisbol, sin duda es Javier Sanoja. El joven toletero de Miami no solo brilla nuevamente por su versatilidad defensiva, sino que además se ha convertido en una amenaza de cuidado cuando consume turnos al bate.

Por ejemplo, este miércoles 22 de abril se fue de 4-3 en el triunfo de su equipo ante los Cardenales de San Luis, con tres sencillos. Este fue además el séptimo juego de la temporada en el que el maracayero logra conectar más de un inatrapable, para escalar posiciones en esta estadística entre venezolanos y ponerse muy cerca de los líderes.

Sanoja acecha a Arráez y Abreu

En efecto, el de este 22 de abril fue el séptimo compromiso multi-hits de la temporada 2026 para Javier Sanoja. De esta manera, el utility de los Marlins salta hasta la tercera posición entre los venezolanos con más encuentros de dos o más hits en lo que va de la actual zafra, igualado con Maikel García y William Contreras, quienes también tienen siete.

De esta manera, el joven jugador criollo se pone a tan solo un juego multi-hit de igualar a los líderes entre venezolanos, Luis Arráez y Wilyer Abreu, quienes tienen ocho y se mantienen en lo más alto de este ranking.

Además, hay que resaltar que la campaña de Javier Sanoja está siendo monumental. En 18 juegos disputados, registra un promedio de bateo sobresaliente de .352, además de un excelente y sólido .804 de OPS, y sus 19 hits han servido para remolcar nueve rayitas al plato. Sin duda, un inicio formidable para el campeón del mundo.