MLB: New York Mets tiene el reemplazo ideal de Francisco Lindor

Suscríbete a nuestros canales

Una buena y otra mala para New York Mets en la jornada de este miércoles 22 de abril en las Grandes Ligas. La positiva es que rompieron con una larga racha de 12 derrotas consecutivas en este inicio de temporada, pero la negativa es que perdieron a Francisco Lindor por lesión.

Tras una conexión que terminó en doblete el venezolano Francisco Álvarez, el boricua se lastimó mientras corría de primera hasta al plato para anotar carrera, donde pudo llevar a salvo para la segunda anotación de su equipo en el cuarto capítulo, pero quedando sentado en el terreno por algunos segundos, mientras lidiaba con las molestias.

Antes de que los metropolitanos lo confirmen, es casi un hecho que el pelotero puertorriqueño será enviado a la lista de lesionado. La ausencia significará una golpe anímico para la organización, tomando en cuenta que el torpedero estaba mostrando su mejor versión con el madero, luciendo promedio al bate de .360 con par de cuadrangulares y cinco remolcadas en los últimos siete desafíos.

Ronny Mauricio reemplazará a Francisco Lindor

El infielder dominicano Ronny Mauricio está en camino a Queens para unirse al equipo grande, en lo que será una nueva oportunidad para demostrar su talento en las Grandes Ligas. Su llamado responde a un movimiento necesario dentro del roster, apostando por su versatilidad y potencial ofensivo para cubrir una baja sensible.

Todo apunta a que esta decisión se debe a la posible inclusión de Francisco Lindor en la lista de lesionados, lo que obligaría a los Mets a reorganizar su cuadro interior. La llegada de Mauricio podría darle frescura al equipo mientras esperan la recuperación de su principal figura defensiva y uno de sus líderes ofensivos.

Al torpedero quisqueyano se le presenta una gran oportunidad de brillar en Las Mayores, después de una presentación notable en Triple-A descatando un average de .293, seis jonrones, 13 impulsadas, 17 hits, 12 anotadas, .349 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .987 en 15 juegos.