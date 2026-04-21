Anthony Volpe sube a Triple-A: el regreso del campocorto está cada vez más cerca

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Tras meses de incertidumbre y un proceso de recuperación que ha sido seguido con lupa, el campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, ha dado un paso crucial en su retorno a las Grandes Ligas. El pasado 14 de abril, el joven talento de raíces mexicanas volvió a sentir la adrenalina del diamante con la sucursal Doble-A en Somerset, dejando claro que su hombro está listo para las exigencias del juego.

Un ascenso estratégico a Triple-A

Este martes, justo antes de que los Yankees inicien una de las series más picantes del calendario ante los Red Sox en Fenway Park, el equipo anunció un movimiento clave: Volpe ha sido asignado a la sucursal Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre. Esta promoción es una señal inequívoca de que su rehabilitación avanza a pasos agigantados y que el cuerpo técnico quiere verlo competir en un nivel de exigencia superior antes de abrirle las puertas del Yankee Stadium.

Dominio absoluto en Somerset

Su breve pasantía por la sucursal Doble-A no fue un simple trámite. En apenas cuatro juegos, Volpe demostró que no ha perdido el ritmo con el madero, registrando una sólida línea ofensiva de .364/.417/.364. Durante este periodo, acumuló cuatro imparables, anotó en dos ocasiones, negoció un boleto y, lo más alentador para la gerencia, se estafó dos bases, confirmando que su agresividad en las almohadillas permanece intacta tras la cirugía de hombro.

El camino tras el quirófano

Cabe recordar que el infielder tuvo que pasar por el quirófano durante la temporada baja para reparar un desgarro en el labrum sufrido el año pasado. Aunque la organización no ha fijado una fecha exacta para su reincorporación al roster de Grandes Ligas, el optimismo es palpable. La gran pregunta que se hacen los fanáticos es cuánto tiempo necesitará en Triple-A para recuperar la confianza total en su mecánica de tiro y bateo.

Un refuerzo de lujo para unos Yankees encendidos

La llegada de Volpe se daría en un momento dulce para el conjunto neoyorquino. Al inicio de esta campaña 2026, los Yankees ostentan un récord de 13 victorias y 9 derrotas, posicionándose como uno de los contendientes más fuertes de la Liga Americana. Sumar el guante y la velocidad de Anthony a un equipo que ya está ganando podría ser el empujón definitivo para consolidar su liderato en la división.