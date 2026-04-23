MLB: Antonio Senzatela mantiene dominio absoluto con Colorado en 2026

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La temporada de Antonio Senzatela en las Grandes Ligas es soñada. Después de coronarse con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, el serpentinero se ha consolidado como el relevista de confianza de Colorado Rockies en la vigente edición del diamante.

Luego de fracasar en la pasada campaña como abridor, el diestro experimentado ha encontrado su lugar en Las Mayores desde el bullpen. En la jornada de este miércoles por la noche, el pelotero venezolano aseguró la victoria de su equipo (8x3) ante San Diego Padres para igualar a una conquista por lado la serie de tres desafíos desde el Coors Field.

Senzatela negó que los frailes tomaran el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional con una presentación de dos entradas trabajadas, un imparable, una carrera en 32 pitcheos, donde 24 cayeron en la zona de strike. Pese a que permitió una anotación, producto de un rodado al cuadro de Jake Cronenworth, el lanzador de Valencia bajó su efectividad para afianzar su memorable desempeño en la Gran Carpa.

Antonio Sezatela manda con Colorado Rockies

En total, Senzatela acumula 16.1 entradas lanzadas en la campaña, en las que solo ha permitido una carrera limpia. Su balance es de una victoria sin derrotas, además de un rescate y una ventaja preservada. En cuanto a su control, ha ponchado a 17 bateadores y apenas ha concedido cuatro boletos, reflejando una excelente relación entre ponches y bases por bolas.

El relevista se ha mostrado intraficable en este inicio de temporada con WHIP de 0.73, una victoria, un salvamento y una efectividad casi inmaculada de 0.55 en siete juegos lanzados.