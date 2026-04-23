MLB: Salvador Pérez y William Contreras: Los dueños del ABS

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El beisbol de las Grandes Ligas atraviesa una transformación tecnológica profunda y, en este nuevo escenario, el talento venezolano ha encontrado una nueva forma de dominar el juego. Con la implementación del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS), la capacidad de los receptores para gestionar los desafíos de pitcheo se ha vuelto una estadística vital. En esta categoría, Salvador Pérez y William Contreras han tomado el control absoluto de la receptoría.

El reinado indiscutible de Salvador Pérez en el ABS Challenge

Salvador Pérez continúa sumando argumentos para su futuro ingreso al Salón de la Fama. El capitán de los Reales de Kansas City no solo destaca por su ofensiva y su manejo del pitcheo tradicional, sino que se ha adaptado a la perfección al sistema de retos tecnológicos.

Actualmente, Pérez lidera a todos los catchers de la liga con 19 desafíos exitosos en el ABS Challenge. Esta cifra no es producto del azar; refleja un conocimiento quirúrgico de la zona de strike y una comunicación asertiva con su cuerpo de lanzadores.

No muy lejos del veterano de los Reales aparece William Contreras. El receptor de los Cerveceros de Milwaukee se mantiene en el podio de esta estadística con 15 retos ganados, compartiendo el puesto con Hunter Goodman.

Contreras ha demostrado que su evolución detrás del plato es integral. Su capacidad para identificar cuándo una pelota ha rozado el borde de la zona electrónica le permite otorgar una ventaja a su equipo que antes era imperceptible en las hojas de anotación. La presencia de dos venezolanos en el "Top 3" de esta lista subraya la escuela de receptores que produce el país, combinando ahora la astucia tradicional con el aprovechamiento de la tecnología moderna.