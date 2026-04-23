MLB: Robert Suárez brilla como cerrador de Atlanta con nuevo salvamento

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Atlanta Braves se están sacando la lotería con Robert Suárez en este inicio de temporada de las Grandes Ligas. Con la baja de Raisel Iglesias, colocado en la lista de lesionado por 15 días, el relevista venezolano ha recuperado a su versión de cerrador y está siendo con éxito tras apuntarse su segundo candado de la campaña contra Washington Nationals, en la jornada de este miércoles 22 de abril.

El bolivarense consiguió su segundo rescate de la temporada 2026, consolidándose como una pieza confiable en situaciones de cierre. El derecho ha mostrado un dominio notable desde el montículo, destacándose por su capacidad para mantener la calma y ejecutar lanzamientos precisos en momentos de alta presión.

En lo que va de campaña, Suárez acumula 11 ponches en 10.2 entradas lanzadas, con una impresionante efectividad de 0.84 y un WHIP igualmente bajo de 0.84. Estos números reflejan su consistencia y control, limitando tanto las carreras como los corredores en base, lo que lo posiciona como uno de los relevistas más efectivos en este inicio de temporada.

Robert Suárez entre los más dominantes en MLB 2026

Pese a que lo firmaron durante la temporada baja por tres años y 45 millones de dólares, el equipo de Georgia había confirmado a Iglesias como cerrador para la actual entrega de Las Mayores, dejando al relevista criollo como preparador del rescatista saliendo en el octavo inning de un partido.

Tras un desempeño notable y la baja del cubano, Suárez tendrá la oportunidad de gozar de la labor de taponero durante las próximas jornadas en las Grandes Ligas. El venezolano cuenta con una efectividad de 0.84 en 11 apariciones en el morrito en 2026.