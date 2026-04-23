MLB: José Soriano con el registro más impresionante en 100 años

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José Soriano no solo está demostrando ser el mejor lanzador de Grandes Ligas en 2026. También está indicando que llegó a la liga para marcar récords impresionantes. De hecho, con su última actuación alcanzó una marca brutal que no se veía en los últimos 100 años en MLB.

Soriano en la victoria 7-3 de Angels sobre Azulejos de Toronto registró: 5.0 entradas, 7 hits y 4 ponches, sin carreras recibidas. Gracias a eso, salió del encuentro con una ERA de 0.24; dicho registro es la más baja en al menos 30.0 IL para cualquier lanzador con 6 aperturas desde 1913.

José no solo lucha y se aleja de sus rivales del Cy Young de Liga Americana. También, va de récord por apertura, ya que es el primer lanzador en la historia de Las Mayores en registrar: 40+ ponches con una sola carrera permitida en sus primeros 6 inicios de una temporada.

José Soriano una leyenda viva en Angels de Los Ángeles

José Soriano podría perder el resto de sus aperturas con Angels de Los Ángeles en 2026. Sin embargo, a pesar de eso, quedaría inmortalizado en la historia del equipo por su poderoso inicio de Grandes Ligas. De hecho, es el mejor inicio para un pelotero del equipo en su historia.

Soriano ya había registrado el mejor comienzo para un lanzador en Angels: En sus primeras tres aperturas tenía solo una carrera limpia en 20 entradas. Sin embargo, ahora tiene 37.2 entradas de labor y mantiene una sola carrera limpia recibida en 6 aperturas, quedando inmortalizado en el equipo.

Números de José Soriano con Angels de Los Ángeles en 2026

José Soriano es el mejor lanzador en lo que va de temporada 2026. Las Grandes Ligas generalmente nos ofrecen rendimientos superlativos año a año; pero lo que está mostrando el dominicano, está siendo de estudio para las nuevas generaciones en la liga.

Números de Soriano en 2026:

- 6 juegos, 6 aperturas, 5-0, 0.24 ERA, 37.2 entradas, 18 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 13 boletos, 43 ponches, 0.82 WHIP