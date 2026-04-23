MLB: Eduardo Rodríguez vuelve a ganar y sigue en modo Clásico Mundial

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Eduardo Rodríguez sigue en un gran estado de forma, como pudimos observar desde el Clásico Mundial de Beisbol. Y es que, luego de su histórica actuación en la Gran Final del Clásico ante Estados Unidos, "E-Rod" ha mostrado su mejor versión en las Grandes Ligas, para concretar un gran inicio de temporada con Arizona.

Este miércoles 22 de abril, el zurdo se montó de nuevo a la lomita, para realizar su quinta apertura de la campaña, esta vez ante los Medias Blancas de Chicago. El criollo tuvo algunas complicaciones en algunos momentos del encuentro, sin embargo, logró sortear los momentos difíciles, y contó con el apoyo de su ofensiva, para sumar su segunda victoria de la zafra.

Segundo triunfo de 2026 para Eduardo Rodríguez

La quinta apertura del año para Eduardo Rodríguez fue una bastante atípica, pero que terminó con un resultado favorable. El venezolano no pudo mostrar su mejor nivel en el montículo, pero se fajó en situaciones complicadas para anotarse al final su segundo triunfo de la temporada 2026.

"E-Rod" lanzó por espacio de cinco entradas, en las que recibió seis hits, concedió tres boletos y permitió cuatro carreras limpias. Eso sí, el criollo pudo abanicar a cuatro rivales y recibió apoyo de su ofensiva, que estuvo liderada por un compatriota suyo, Ildemaro Vargas, quien con dos cuadrangulares se encargó de asegurar la segunda victoria de la campaña para el lanzador.

Con lo conseguido ante los Medias Blancas, Eduardo Rodríguez registra ahora una efectividad de 2.89 en la temporada, con récord de dos triunfos sin derrotas, y WHIP de 1.32, para seguir a buen nivel y demostrar que sigue en modo Clásico Mundial.