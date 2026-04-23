Yasiel Puig regresa a Norteamérica tras firmar con Toronto

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Después de ser parte del título de Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Yasiel Puig afronta una nueva oportunidad de mantenerse en la pelota profesional firmando su regreso a Norteamérica con equipo canadiense.

El pelotero cubano ha firmado con los Toronto Maple Leafs de la Canadian Baseball League, según el reporte de Francys Romero. A sus 35 años, el experimentado jardinero busca una nueva oportunidad para mantenerse activo en el béisbol profesional, ahora en un circuito alternativo que sigue ganando visibilidad.

Se espera que Puig forme parte del roster del equipo para el Opening Day de la liga, programado para el próximo 10 de mayo. Su incorporación genera expectativa tanto por su talento como por su personalidad, ya que a lo largo de su carrera ha sido un jugador capaz de marcar diferencias en el terreno.

Yasiel Puig debe presentarse ante la justicia

Sin embargo, su situación no está completamente definida, ya que tiene una cita judicial pendiente el 26 de mayo que podría afectar su participación en la temporada. Este factor añade incertidumbre sobre su continuidad, dejando en el aire cuánto tiempo podrá mantenerse activo con su nuevo equipo.

En su más reciente participación en Venezuela, "Caballo Loco" rindió con el madero dejando promedio al bate de .282, tres jonrones, 14 remolcadas, 11 anotadas, 24 hits, cinco dobles, .340 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .787 en 26 juegos.