MLB: Jonathan Aranda y Junior Caminero entran en exclusivo grupo del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Rays de Tampa Bay están peleando con buena ofensiva mientras el pitcheo batalla. En ese contexto, Junior Caminero y Jonathan Aranda son dos de los peloteros más relevantes del 2026. Es más, ambos tuvieron una jornada de ensueño igualando una marca élite en Grandes Ligas.

Caminero y Aranda tuvieron una actuación superlativa en la victoria 6-2 contra Mellizos de Minnesota. Ambos registraron 2 cuadrangulares, uniéndose a un grupo élite de peloteros en 2026 que alcanzaron la misma marca. De hecho, son la tercera pareja en el año con esos números.

Los otros equipos que alcanzaron dicho hito fueron: Dodgers (Max Muncy & Dalton Rushing) vs Rockies y Rojos (Matt McLain & Nathaniel Lowe) vs Tigres. De hecho, Max Muncy y Mickey Moniak son los únicos jugadores de 3 juegos con 2+ HR, en lo que va de temporada.

Jonathan Aranda y su gran nivel con Rays de Tampa Bay

Jonathan Aranda ha logrado establecerse como uno de los peloteros más regulares y confiables dentro de Rays de Tampa Bay. Su evolución ofensiva, sumada a una defensa correcta, le permite impactar directamente en el resultado de los encuentros de la temporada.

La productividad del infielder es el reflejo de un gran nivel de juego que combina contacto y disciplina en cada turno. Esta capacidad para generar carreras de manera constante lo posiciona como el motor silencioso de Rays. En un equipo joven con proyección a largo plazo.

Actualmente, Aranda no solo destaca por sus números individuales, sino por su madurez para asumir momentos de alta presión. Su consolidación en el roster principal es una realidad indiscutible, reafirmando que su presencia es vital para las aspiraciones de postemporada.

Números de Junior Caminero y Jonathan Aranda en 2026

Ambos peloteros están en un gran nivel de juego y se espera que mantengan su nivel durante la temporada. Seguramente no les alcance para llegar a postemporada con Rays de Tampa Bay; pero sí están colocando los cimientos para dominar la Liga Americana en unos años.

Números de Caminero y Aranda en 2026:

- Junior: 25 juegos, 100 turnos, 17 anotadas, 27 hits, 3 dobles, 8 jonrones, 15 impulsadas, 13 boletos, 18 ponches, .270 PRO, .351 OBP, .540 SLG, .891 OPS

- Jonathan: 25 juegos, 89 turnos, 15 anotadas, 21 hits, 4 dobles, 6 jonrones, 21 impulsadas, 19 boletos, 26 ponches, .236 PRO, .366 OBP, .483 SLG, .849 OPS