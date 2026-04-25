MLB: Paul Skenes asalta la élite con su marca más dominante

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Paul Skenes es uno de los lanzadores más dominantes de los últimos años en Grandes Ligas. Su comando de pitcheo, mecánica y estudio de los bateadores lo mantienen en la élite. En su última apertura, alcanzó una marca personal que habla de su dominio con Piratas de Pittsburgh.

Skenes en la victoria 6-0 de Piratas sobre Cerveceros de Milwaukee registró: 7.0 entradas, 1 hit, 7 ponches, números de un dominio superlativo para el jugador de 23 años. De hecho, con sos 7 innings lanzados alcanzó la marca de 40 salidas de calidad en su carrera en Las Mayores.

40 salidas de calidad de Skenes en MLB:

2026: 3 juegos

2025: 21 juegos

2024: 16 juegos

De igual forma, Paul ya dejó atrás su pésimo inicio de temporada y tiene 5 salidas de un gran nivel con 0.95 de efectividad en ese tramo. Skenes ya volvió a su nivel más dominante y parece difícil que le vayan a quitar el premio Cy Young en Liga Nacional, donde defiende título.

Paul Skenes: ¿Dónde está su futuro en Grandes Ligas?

El camino entre Paul Skenes y Piratas de Pittsburgh se mantendrá junto si la organización lo quiere. En estos momentos es una incógnita, ya que a lo largo de su historia la organización no suele comprometerse con sus jóvenes peloteros y este lanzador es el más emblemático.

Skenes tiene 23 años y será agente libre recién en 2030, la historia de Piratas sugiere que retener a una estrella que proyecta contratos de 300 millones de dólares será una misión casi imposible. En ese contexto, un cambio a una franquicia importante, sería la mejor opción.

Yankees de Nueva York aparece como una de las principales opciones. Ya intentaron un traspaso importante, pero no se materializó, aunque se mantienen al acecho. La conexión con la Gran Manzana es innegable y los rumores cobran fuerza con cada apertura dominante.

Números de Paul Skenes con Piratas de Pittsburgh en 2026

Paul Skenes está en un momento dulce de la temporada, seguramente tenga uno que otro altibajo, pero no será una constante en 2026. Lo positivo del año, es que Piratas de Pittsburgh está en un gran nivel ofensivo y eso ayuda a Skenes a mantener la calma durante los juegos.

Números de Skenes en 2026:

- 6 juegos, 6 aperturas, 4-1, 2.48 ERA, 29.0 entradas, 14 hits, 8 carreras limpias, 2 jonrones, 7 boletos, 30 ponches, 0.72 WHIP