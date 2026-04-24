MLB: Yankees y sus nuevos 'Bombarderos del Bronx'

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Yankees de Nueva York en su historia se ha caracterizado por tener un nivel ofensivo explosivo. Sin embargo, eso ha ido cambiado durante esta temporada 2026 de Grandes Ligas; ya que su cuerpo de lanzadores se ha consolidado como los nuevos 'Bombarderos del Bronx'.

Solo hace falta ver las aperturas de Max Fried y Cam Schlittler en la serie contra Red Sox. Literalmente los silenciaron con: 16.0 entradas, 7 hits, 1 carrera limpia, 3 boletos y 14 ponches. Unos verdaderos 'killers' para una ofensiva de Boston que en ningún momento reaccionó.

Ahora bien, esto es solo una muestra de lo que ha trabajado durante los últimos 6 juegos la rotación de Yankees. Solo han permitido 3 carreras limpias en 42.2 entradas de labor, una autentica locura, que convierte a ese cuerpo de lanzadores en los nuevos 'Bombarderos del Bronx'.

Cam Schlittler se venga de Red Sox con la actuación más letal de su carrera

Cam Schlittler hizo su primera apertura en Fenway Park, un lugar que visitó cuando era un niño fanático de Medias Rojas de Boston. Sin embargo, su primera aparición como profesional fue con el uniforme de Yankees de Nueva York con una actuación sobresaliente.

Schlittler lanzó 8.0 entradas, siendo la primera vez en su carrera en temporada regular que va tan largo en Grandes Ligas. De hecho, es la mejor actuación de su carrera al permitir: 4 hits, 1 carrera limpia y recetar 5 ponches para completar la barrida contra Red Sox en casa.

A pesar de esto, no es su mejor actuación contra Boston, ya que en postemporada 2025 los destruyó deportivamente con: 8.0 entradas, 5 hits y 12 ponches en la mejor apertura de su carrera en la MLB. Cam, es un lanzador con la sangre fría para destruir la esperanza de su rival.

Números de Max Fried y Cam Schlittler con Yankees en 2026

Ambos lanzadores están en un fantástico estado de forma con Yankees de Nueva York. Tuvieron altibajos, pero luego de sus aperturas contra unos pobres y desechos Red Sox, parece que encontraron su ritmo dominante. En ese contexto, sus números son impresionantes.

Números de Fried y Schlittler en 2026: