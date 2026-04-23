MLB: Max Fried destruye a Red Sox en su mejor juego desde 2024

Max Fried es uno de los lanzadores más rendidores en los últimos 10 años en Grandes Ligas. Un pelotero capaz de dominar sus emociones con un comando de pitcheos simple pero efectivo. Contra Red Sox resaltó todo su nivel con su cuarta actuación más dominante de su carrera.
Fried en la victoria 4-0 de Yankees sobre Boston registró: 8.0 entradas, 3 hits, 2 boletos, 9 ponches. Con esos números sumó su tercera victoria de la temporada en el cuarto juego más dominante de su carrera. De hecho, la mejor actuación en Las Mayores la firmó con Bravos en 2024.
Max en aquella oportunidad enfrentó a Marlins de Miami y tuvo: 9.0 entradas, 3 hits, 0 carreras limpias, 0 boletos y 6 ponches. Esto solo demuestra que el pitcher ahora en Nueva York, cuando les toca enfrentar a Medias Rojas de Boston lo hacen con la responsabilidad de una rivalidad.
Top 5 actuaciones más dominantes de Fried en su carrera:
- Vs Marlins (2024): 9.0 IL, 3 H, 0 CL, 0 BB, 6 SO
- Vs Orioles (2020): 9.0 IL, 4 H, 0 CL, 0 BB, 4 SO
- Vs Padres (2021): 9.0 IL, 3 H, 0 CL, 0 BB, 4 SO
- Vs Red Sox (2026): 8.0 IL, 3 H, 0 CL, 2 BB, 9 SO
- Vs Rockies (2022): 8.0 IL, 2 H, 0 CL, 1 BB, 4 SO
Max Fried: ¿Cuántas veces tuvo 9+ ponches en su carrera?
Max Fried sin duda alguna es un lanzador especial en Grandes Ligas. Debutó en 2017 con Bravos de Atlanta y desde el primer momento ya había demostrado que era muy dominante con sus pitcheos. Su actuación contra Red Sox es la #17 en su carrera con 9+ ponches en su carrera.
De hecho, Fried sumó su 10ma apertura con 9+ ponches en su carrera. Siendo 13 el máximo de abanicados que ha logrado en su trayectoria: Red Sox (2024) y Orioles (2025). Max no es un pitcher de momentos, es de un dominio absoluto que comete pocos errores.
Números de Max Fried con Yankees de Nueva York en 2026
Max Fried es uno de los jugadores más importantes de Yankees de Nueva York en 2026. De hecho, si el equipo tiene aspiraciones de alcanzar la Serie Mundial durante la temporada, dependerá en gran medida de un cuerpo de lanzadores que dirige el californiano de 32 años.
Números de Fried en 2026:
- 6 juegos, 6 aperturas, 3-1, 2.40 ERA, 41.1 entradas, 22 hits, 11 carreras limpias, 1 jonrón, 10 boletos, 32 ponches, 0.77 WHIP