MLB

MLB: Andrés Giménez se une a este exclusivo club de criollos con 600 hits en Grandes Ligas

El infielder de Toronto llegó a una increíble marca este viernes 24 de abril

Por

Josué Porras Estebanot
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 02:12 pm
MLB: Andrés Giménez se une a este exclusivo club de criollos con 600 hits en Grandes Ligas
Andrés Giménez / Foto: AP
Suscríbete a nuestros canales

Además de seguir demostrando que es uno de los mejores jugadores defensivos de todas las Grandes Ligas, 2026 también ha servido para que Andrés Giménez saque a relucir una versión bastante positiva dentro de la caja de bateo. El venezolano ha lucido sólido y oportuno con el madero, lo que le permite sostener números atractivos.

NOTAS RELACIONADAS

Por ejemplo, este viernes 24 de abril tuvo una jornada maravillosa ante uno de sus exequipos, los Guardianes de Cleveland, a quienes les aplicó la ley del ex con contundencia, gracias a tres imparables y par de carreras impulsadas. Estos tres hits sirvieron para que el criollo llegara a 600 de por vida, lo que lo hace entrar en un exclusivo club de criollos que han alcanzado esa marca.

Andrés Giménez en el club de los 600

Y es que, en efecto, el tercer hit de la noche de Andrés Giménez significó el número 600 de su carrera de siete años en las Grandes Ligas, para convertirse en apenas el venezolano número 75 en la historia en lograr este importante hito.

Ahora, el campocorto de Toronto tendrá la misión de seguir escalando posiciones dentro del listado de criollos con más inatrapables en la Gran Carpa, siendo Francisco Cervelli (605), Henry Blanco (615) y Yangervis Solarte (620) sus objetivos más cercanos en este momento.

Por ahora, Andrés Giménez acumula 26 hits en lo que va de la temporada 2026, y batea para un buen average de .289. Además, tiene tres cuadrangulares y 14 carreras impulsadas, lo que lo deja con un sólido OPS de .783. Un buen inicio para un toletero que ha sabido tener temporadas productivas con el madero en el pasado.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?