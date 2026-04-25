MLB: Andruw Monasterio saca a Boston del foso con este increíble grand slam

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Luego de cuatro derrotas consecutivas, finalmente los Medias Rojas de Boston se reencontraron con la victoria. Este sábado 25 de abril, los patirrojos visitaron a los Orioles de Baltimore para el segundo juego de la serie, y lograron una victoria contundente, con gran aporte de los venezolanos, especialmente de Andruw Monasterio.

El infielder criollo tuvo una brillante actuación en el triunfo de los suyos en Camden Yards. El venezolano conectó tres hits en seis turnos, y en el noveno inning terminó de sentenciar un juego que ya lucía encaminado, al conectar nada más y nada menos que el primer grand slam de su carrera en las Grandes Ligas.

Grand slam de Andruw Monasterio

Con la pizarra 8-1 en la parte alta del noveno episodio, Andruw Monasterio se paró en la caja de bateo con las bases llenas y sin outs, para medirse ante los envíos de Keegan Akin. Sin esperar mucho, y en cuenta de 1-1, el criollo conectó un cambio del zurdo que se quedó en la zona de strike, para sacar la bola por el jardín izquierdo y sentenciar el juego de pelota.

Este no solo fue el primer cuadrangular del caraqueño con el uniforme de los Medias Rojas de Boston, sino que también fue el primer grand slam en su carrera de cuatro campañas en el beisbol de las Grandes Ligas, y llegó en un momento oportuno, ya que ayudó a sentenciar el que terminó siendo el décimo triunfo patirrojo en lo que va de 2026.

Por si fuera poco, este fue el tercer inatrapable de Andruw Monasterio en este juego de pelota, y con esta actuación, subió su promedio de .194 a .243, y su OPS a un respetable .749. Tiene también siete impulsadas con las cuatro que remolcó ante Baltimore, y parece ganar poco a poco tiempo de juego.