MLB: Pedro Pagés alza vuelo con importante jonrón para San Luis

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Pedro Pagés protagonizó en la jornada de este sábado su encuentro más productivo de la temporada, al menos hasta ahora. Y es que su batazo de cuatro esquinas sirvió de mucha ayuda para los Cardenales de San Luis, quienes tuvieron un duelo bastante reñido contra los Marineros de Seattle.

A la altura del tercer inning, el Busch Stadium fue testigo de un rally de cuatro anotaciones de los suyos donde el venezolano aportó con un par gracias a su jonrón. Este llegó luego de pescar un lanzamiento en zona mala de Bryan Woo y enviar la bola hacia las gradas del jardín izquierdo.

Vale agregar que Pedro Pagés se embasó en todas sus visitas al plato, ya que también conectó par de sencillos y negoció una base por bolas. Al final ligó de 3-3 con dos remolcadas, una anotada y una base robada.

Cifras redondas para Pagés

Con este segundo vuelacercas del 2026, Pedro Pagés sumó el número 20 en su carrera en las Grandes Ligas. Con dicha cifra igualó a Juan Yépez, Freddy Fermín, Oswaldo Cabrera, Gorkys Hernández, Fred Manrique, y Humberto Quintero en la lista de todos los tiempos de peloteros venezolanos.

Además, siguiendo esta misma línea de números redondos, quedó a una carrera remolcada de las 80, a siete de las 70 anotadas, y a siete también de los 150 hits, todo esto en su tercera campaña en MLB.