MLB

MLB: Pedro Pagés alza vuelo con importante jonrón para San Luis

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 04:43 pm

El receptor venezolano tuvo que esperar la revisión de los umpires para terminar de disfrutar su segundo cuadrangular de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Pedro Pagés protagonizó en la jornada de este sábado su encuentro más productivo de la temporada, al menos hasta ahora. Y es que su batazo de cuatro esquinas sirvió de mucha ayuda para los Cardenales de San Luis, quienes tuvieron un duelo bastante reñido contra los Marineros de Seattle.

NOTAS RELACIONADAS

A la altura del tercer inning, el Busch Stadium fue testigo de un rally de cuatro anotaciones de los suyos donde el venezolano aportó con un par gracias a su jonrón. Este llegó luego de pescar un lanzamiento en zona mala de Bryan Woo y enviar la bola hacia las gradas del jardín izquierdo. 

Vale agregar que Pedro Pagés se embasó en todas sus visitas al plato, ya que también conectó par de sencillos y negoció una base por bolas. Al final ligó de 3-3 con dos remolcadas, una anotada y una base robada.

Cifras redondas para Pagés

Con este segundo vuelacercas del 2026, Pedro Pagés sumó el número 20 en su carrera en las Grandes Ligas. Con dicha cifra igualó a Juan Yépez, Freddy Fermín, Oswaldo Cabrera, Gorkys Hernández, Fred Manrique, y Humberto Quintero en la lista de todos los tiempos de peloteros venezolanos.

Además, siguiendo esta misma línea de números redondos, quedó a una carrera remolcada de las 80, a siete de las 70 anotadas, y a siete también de los 150 hits, todo esto en su tercera campaña en MLB.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?