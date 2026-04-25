MLB: Willson Contreras no tiene piedad y conecta su quinto cuadrangular del año

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Aire fresco para los Medias Rojas de Boston. Después de cuatro derrotas consecutivas, y de ser barridos en ese período de tiempo por los Yankees de Nueva York, los dirigidos por Alex Cora se reencontraron con el triunfo de gran manera, al destrozar a Baltimore en Camden Yards por pizarra de 17-1, con buenas actuaciones de los venezolanos.

Andruw Monasterio, Wilyer Abreu y Willson Contreras estuvieron presentes en el lineup patirrojo, y los tres pudieron aportar su granito de arena. Entre estos aportes, estuvo el de Willson Contreras, quien fue productivo y selló su actuación con un cuadrangular de tres carreras en el noveno inning, ante los envíos de un jugador de posición, Weston Wilson, con quien el criollo no tuvo piedad.

Willson Contreras y su quinto vuelacercas del año

Luego de ser castigado por un grand slam de Andruw Monasterio, que puso el juego 12-1, el zurdo Keegan Akin, de los Orioles de Baltimore, salió del juego para darle paso a Weston Wilson, outfielder que subió a la lomita con la misión de terminar el encuentro. Wilson fue recibido por un cuadrangular de Caleb Durbin, y posteriormente por hits de Kiner-Falefa y Rafaela. En ese momento, apareció Willson Contreras.

Sin contemplación alguna, el venezolano pescó un débil lanzamiento del improvisado lanzador de Baltimore, para sacar la bola entre el jardín izquierdo y el jardín central, y poner el 17-1 definitiivo en la pizarra.

Este fue el quinto cuadrangular para Willson Contreras en lo que va de la temporada 2026, y sirvió para coronar una sólida actuacion suya, ya que conectó par de hits en cuatro turnos, con nada más y nada menos que cinco carreras impulsadas. Sin duda, Contreras sigue siendo el alma ofensiva de Boston en este arranque.